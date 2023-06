Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da infomobilità un servizio dellacode per incidente su via Aurelia dal raccordo anulare a Malagrotta in direzione di Civitavecchia sulla A1 Firenzeci segnalano due veicoli in panni il primo tra Orvieto e Fabro indicazioni Firenze e il secondo da Ponzanono è la diramazioneNord in direzione della capitale entrambi non creano disagi alla circone code per traffico sul Raccordo in interna da Appia Ardeatina su via Casilina contatti da finocchio a Borghesiana In entrambe le direzioni code a tratti anche su via Litoranea da Marina di Ardea a Campo Ascolano nei due sensi di marcia i venti nella capitale è iniziata sull’Appia Antica nel tratto da viale delle Mura latine e via Ardeatina la festa della bicicletta istituita appena ...