Verstappen in pole in Spagna davanti a Sainz e Norris

(Di sabato 3 giugno 2023) Maxdella Red Bull ha stabilito un ritmo incandescente per conquistare laposition per il Gran Premio didi domenica sul Circuito di Barcellona-Catalunya con un giro di 1:12.272s, in una sessione di qualifiche interrotta da una pioggia iniziale. I tifosi locali hanno applaudito il ferrarista Carlos, che partirà dalla seconda posizionea Landoe Pierre Gasly, anche se il pilota alpino è soggetto a due indagini dei commissari sportivi per incidenti di blocco. Ci sono state alcune eliminazioni anticipate a sorpresa, con Charles Leclerc che ha saltato il primo taglio, lasciandolo in P19 sulla griglia di partenza dopo aver avuto problemi di maneggevolezza, e Sergio Perez e George Russell che non sono riusciti a entrare nella top ten. Gran ...

di sorprese a Barcellona, tranne una: Maxnon lo batte nessuno . L'olandese mette la Red Bull davanti a tutti nelle strane qualifiche catalane caratterizzate dall'umidità della pioggia ...Quarto tempo per l'Alpine di Pierre Gasly che potrebbe ricevere una penalità per aver commesso impeding ai danni di. Il francese ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton che è stato ...Anche a Barcellona non c'è stata storia. Il sabato di qualifiche del Gran Premio di Spagna ha confermato Maxinposition. Nessuna sorpresa dunque, ma solamente certezze con l'olandese della Red Bull che domani scatterà davanti a tutti. Il due volte campione del mondo avrà, dopo Montecarlo, l'...

Verstappen, pole senza discussioni. Testacoda Ferrari: Sainz prima fila, Leclerc ultima - Sportmediaset Sport Mediaset

La Red Bull di Max Verstappen conquista la pole position in 1.12,272, anche nel Gp di Spagna di F1. Ferrari dalle due facce con l’ottimo secondo posto di Carlos Sainz e solo il 19esimo di Charles Lecl ...Pole ancora per Verstappen. È probabile che la Ferrari numero sedici abbia avuto dei problemi più seri delle semplici gomme non entrate in temperatura. Domani sarà una gara all'attacco: tutto da guada ...