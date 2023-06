Verstappen in pole al Gp di Spagna | Sainz in prima fila

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 3 giugno 2023) L'olandese della Red Bull più veloce dello spagnolo della Ferrari, delusione per Leclerc BARCELLONA () -position per Maxnel Gp di, tappa del Mondiale di Formula 1 che andrà in scena domani sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il pilota olandese della Red Bull, campione