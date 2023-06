Verstappen in pole al Gp di Spagna | Sainz in prima fila

(Di sabato 3 giugno 2023) BARCELLONA () (ITALPRESS) –position per Maxnel Gp di, tappa del Mondiale di Formula 1 che andrà in scena domani sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica e leader della classifica iridata, ha timbrato il miglior crono delle qualifiche in 1’12?272, precedendo di 0?462 la Ferrari dello spagnolo Carlos, anch’egli dunque in. Terza piazza per la McLaren del britannico Lando Norris (+0?520) davanti all’Alpine del francese Pierre Gasly (+0?544). Quinta la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (+0?546), poi l’Aston Martin del canadese Lance Stroll (+0?722), l’Alpine del francese Esteban Ocon (+0?811), la Haas del tedesco Nico Hulkenberg (+0?957), l’Aston Martin dello ...

...tentativo di Maxnel Q3 era talmente veloce che l'olandese, a fine qualifica, è semplicemente rientrato in pit - lane per godersi il trionfo. Il due volte campione del mondo è in...Fortunatamente per le due scuderie ci hanno pensato, che ha conquistato la, e Sainz, secondo, a rendere meno amaro il bilancio di queste qualifiche valide per la griglia del Gp di ...Maxstellare anche al GP di Spagna . La sua qualifica è impeccabile e gli vale laposition n.24 in carriera, che lo porta a eguagliare Lauda e Piquet all'11° posto nella classifica di ...

GP Spagna, implacabile Verstappen: sua la pole. Sainz 2° salva la Ferrari La Gazzetta dello Sport

Una pole facile facile quella di Max Verstappen nel GP di Spagna. Per lui è la numero 24 in carriera, la quarta nel 2023 su sette qualifiche disputate (le altre due al compagno Sergio ...E' inattaccabile, nessuno come lui. Il primo tentativo di Max Verstappen nel Q3 era talmente veloce che l'olandese, a fine qualifica, è semplicemente rientrato in pit-lane per godersi il trionfo. Il d ...