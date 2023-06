Verifica su terza tranche sarà positiva Pnrr | la profezia di Fitto

(Di sabato 3 giugno 2023) Il ministro Raffaeleè ottimista sull'arrivo delladel. «Abbiamo svolto un lavoro molto intenso e positivo. Ora siamo in una fase dicon la commissione europea che io ritengo si concluderàmente e senza alcuna difficoltà». Così al Tg1 il ministro per gli Affari Ue e ilRaffaele. «Sulle modifiche il termine è il 31 agosto. Stiamo lavorando moltomente in questa direzione e, al momento, solo 5 Paesi su 27 hanno presentato le loro modifiche. Mi sembra che siamo assolutamente in linea con il percorso a livello europeo», aggiunge, che risponde anche alle critiche dell'opposizione: «L'Italia non perderà questa occasione, stiamo lavorando da poco ...

Quanto allatranche del Pnnr "abbiamo svolto un lavoro intenso e positivo. Ora è in corso lacon l'Ue che sono sicuro si concluderà positivamente e senza difficoltà". Caso chiuso ...Quanto allatranche del Pnnr "abbiamo svolto un lavoro intenso e positivo. Ora è in corso lacon l'Ue che sono sicuro si concluderà positivamente e senza difficoltà". Caso chiuso ...Nel contesto del Pnrr, precisa il portavoce, 'l'Italia ha istituito un sistema die ... ministro delle Politiche Comunitarie, per il quale la 'valutazione sullarata si concluderà ...

Sir 2, da Salvini arrivano 80 milioni in più per la terza linea del tram: «Ora basta bugie» PadovaOggi

Il ministro Raffaele Fitto è ottimista sull'arrivo della terza tranche del Pnrr. «Abbiamo svolto un lavoro molto intenso e positivo.Un portavoce della Commissione: "Il dialogo tra Bruxelles e Roma è costante, in corso i lavori sulla valutazione per la terza tranche da 19 miliardi". Ma "non è insolito andare oltre la scadenza" ...