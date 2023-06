(Di sabato 3 giugno 2023) Dopo duedecisamente deludenti, il nuovo capitolo con protagonista Eddie Brock potrebbe fare la differenza.è un personaggio molto interessante e carismatico dei fumetti, una figura instabile e mutevole sul piano morale, nonostante nasca come nemesi di Spider-Man. In seguito, infatti, diventa uno degli alleati dell'Arrampicamuri, collaborando con lui per combattere il male. Un antieroe che, però, continua a non avere una grande fortuna al cinema: dopo la fugace apparizione in Spider-Man 3, ecco che Sony ha deciso di rilanciare in pompa magna il personaggio con undel 2018, andando ad inaugurare il cosiddetto Sony's Spider-Man Universe, un universo staccato dall'MCU che è totalmente incentrato sui cattivi di Peter Parker. Dopo il …

... Marvel ! Sarai una di quelle Vediamo come te la cavi e quanto conosci l' MCU ! Persta MCU ... No Way Home vediamo anche. Corretta! Sbagliata! Continua >> Nella saga di Tom Holland, il ...A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 27 maggio. Scoprisarà trasmesso in anticipo stasera in tv . AdvertisementLaF5 parte da 1,8 milioni di dollari , secondo l'azienda, il che la rende leggermente più costosa del suo predecessore da 1,2 milioni di dollari.spinge qualcuno a investire cifre così ...

Venom 3: cosa ci aspettiamo dal film Marvel Movieplayer

Dopo due film decisamente deludenti, il nuovo capitolo con protagonista Eddie Brock potrebbe fare la differenza.L'attore di Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2 ha svelato di aver studiato i comportamenti della dipendenza per creare la sua versione di Venom.