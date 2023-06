Vagnati | «Juric via da Torino? Penso proprio di no Sull’Europa…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 giugno 2023) Davide, direttore sportivo del, ha parlato a DAZN dei futuro del club granata e della possibile qualificazione in Europa Davide, direttore sportivo del, ha parlato a DAZN. PAROLE – «via dadi no, c’è un contratto e siamo molto contenti, tant’è che stiamo già parlando con lui per quel che può essere il programma della prossima stagione. Non si può mai sapere nella vita, ma sono convinto che Ivan rimarrà con noi. Europa in ballo in attesa dell’UEFA? Non sono preoccupato, un eventuale ottavo posto e ingresso in Europa sarebbero solo cose positive. Non c’è preoccupazione, siamo pronti a poter rinforzare la rosa, abbiamo tutti i parametri a posto, in questo momento però siamo concentrati sulla ...