"Ildelle vittime" di Tienanmen "non sarà dimenticato e continua a ispirare". Il Dipartimento di Stato americano ricorda così i 34 anni dal massacri di piazza Tienanmen. "Gli Stati Uniti ...le stories . Dice quello che le pare. Pensa che in Italia si possa parlare di fascismo: dalla ...nel nostro star male " e tutti con la mano sulla bocca dinanzi a questo spettacolo di, di ...Ma gli uomini, noi tutti, dobbiamo imparare che la violenza non si. Mai. E non è la prima volta ... Perchè solitamente questi 'uomini' dinon ne hanno nemmeno un po'.

Usa, il coraggio delle vittime di Tienanmen continua a ispirare - Asia Agenzia ANSA

"Il coraggio delle vittime" di Tienanmen "non sarà dimenticato e continua a ispirare". Il Dipartimento di Stato americano ricorda così i 34 anni dal massacri di piazza Tienanmen. (ANSA) ...Nella terza partita della Pool di Antalya la squadra di Mazzanti superata al tie break 2-3 (16-25; 25-14; 25-22; 20-25; 9-15) da Retke e socie dopo un match che ha cambiato rotta più volte ...