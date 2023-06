Stati Uniti e Unione europea in particolaredi spegnere l'incendio del Kosovo prima che sia troppo tardi. Prima cioe' che la polveriera dei Balcani riesploda, aprendo un secondo conflitto ...... messo alle strette in Parlamento, rischia di venir meno agli impegni per la tutela dell'ambiente In particolare le disposizioni inserite nell'accordo sul debitodi bloccare la revisione ...... come dimostra l'inutile visita a Erevan della ex speaker della CameraNancy Pelosi, In effetti ... Europa alla canna del gas Ora gli armenidi attirare l'attenzione della comunità ...

Usa e Ue tentano di spegnere l'incendio del Kosovo TGLA7

Si intensifica il pressing internazionale su Pristina e Belgrado prima che la polveriera dei Balcani riesploda ...Ma sale l'attesa per disoccupazione americana e mosse Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 giu - Partenza ancora in rialzo per le ...