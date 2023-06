Usa | Biden troppo anziano per fare il leader? C’è chi lo batte | ma molti sono teste coronate…

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 giugno 2023) La caduta di Joedurante la cerimonia di consegna dei diplomi ai nuovi cadetti della Us Air Force Academy in Colorado ha riacceso il dibattito sulla sua età del presidente e, soprattutto, sull’opportunità che, a 81 anni, si candidi, come ha annunciato, per il secondo mandato. In soccorso diè arrivato un rapporto del Pew research center (Prc), che ha messo in evidenza come l’attuale inquilino della Casa Bianca non sia affatto ilpiùdel mondo e, anzi, si trovi in ottima compagnia di ottuagenari e più alla guida di diverse nazioni nel mondo. Gli over 80 che governano nel mondo In cima alla classifica deipiù anziani c’è il 90enne presidente camerunese Paul Biya, di ben 10 anni piùdi. Dietro a Biya, si trova il presidente ...