Usa | Biden firma legge aumento tetto debito | scongiurato default

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – Joehato oggi lache sospende ildelfino al primo gennaio 2025, scongiurando così ilche gli Stati Uniti avrebbero rischiato a partire da lunedì. Laè il risultato dell’accordo di compromesso raggiunto lo scorso weekend dal presidente e lo speaker repubblicano Kevin McCarthy ed è stata approvata a tempo record da Camera e Senato per permettere adire prima della scadenza di lunedì. In un discorso alla nazione ieri dallo Studio Ovale,ha detto che “se non avessimo raggiunto un accordo, c’erano voci estremiste che minacciavano di portare l’America, per la prima volta nei nostri 247 anni di storia, verso il”. “Niente ...

