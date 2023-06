Usa | Biden | Con l' intesa sul debito abbiamo evitato il collasso economico | Presidente firma l' accordo

'Nessun miliardario paghi meno tasse di un insegnante' Confermando l'impegno a colmare i vuoti normativi che consentono ai big del petrolio e del cripto di aggirare le tasse,ha detto: 'Nessun ...Joeha firmato l'accordo sul tetto del debito trasformandolo in legge. Con l'intesa gli Stati Uniti evitano il default. . 3 giugno 2023Il direttore della Cia, Bill Burns, secondo il Financial Times, si è recato in gran segreto a Pechino il mese scorso, un segnale inequivocabile di come l'amministrazionefosse in allarme per il ...

Il Senato ha approvato, con un voto nel cuore della notte, la legge per l'aumento del tetto del debito permettendo così a Joe Biden di firmare la misura in tempo per scongiurare il default… Leggi ...Dopo diverse settimane di confronto politico, Joe Biden ha firmato, a due giorni dalla scadenza del 5 giugno, la legge che evita il rischio di un default degli Stati Uniti, lo annuncia la Casa Bianca.