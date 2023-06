Usa | Biden | Con l' accordo sul debito abbiamo evitato il collasso economico

(Di sabato 3 giugno 2023) La risoluzione sarà firmata oggi, sabato 3 giugno. Rappresenta 'una buona notizia per i cittadini:ildella nostra economia', ha ribadito. 'una crisi e ...

La Federazione Russa continua a condurre una guerra di aggressione etattiche terroristiche ... Ucraina, Joea sorpresa visita Kiev: 'Putin pensava di vincere, si sbagliava' - guarda IL FRONTE ...'Nessun miliardario paghi meno tasse di un insegnante' Confermando l'impegno a colmare i vuoti normativi che consentono ai big del petrolio e del cripto di aggirare le tasse,ha detto: 'Nessun ...... il grande piano di transizione green voluto dache premia il "made in" con incentivi a produzione e acquisti di auto elettriche assemblate negli Stati Uniti e che montano batterie ...

L'ultimo capitombolo di Joe Biden mette in luce il problema dell’età del presidente. Sul versante opposto c’è il vantaggio di Donald Trump nei sondaggi per le primarie. L’America in crisi di leadershi ...Gli Stati Uniti eviteranno un default potenzialmente catastrofico, rimandando la questione a dopo le elezioni del 2024 ...