Uruguay | Bielsa è “Loco” | Valverde | Araujo e Nunez non convocati

(Di sabato 3 giugno 2023) Le prime convocazioni di Marcelodopo la nomina come nuovo CT della nazionale uruguaiana. I dettagli Marcelo, nuovo ct dell’, ha diramato la lista deiper i prossimi impegni della nazionale contro Nicaragua e Cuba. Sorprendentemente fuori, Ronald, Coates, Darwin, Giorgian de Arrascaeta e Ugarte. Portieri: Franco Israel, Sergio Rochet, Santiago Mele, Randall Rodríguez.Difensori: Bruno Mendez, Mauricio Lemos, Sebastián Boselli, Facundo González, Sebastian Caceres, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Mateo Ponte, Joaquín Piquerez, Matías Vina, Lucas Olaza.Centrocampisti: Emiliano Martínez, Fabricio Diaz, Felipe Carballo, Matías Vecino, Agustín Canobbio, Maximiliano, Facundo Torres, Brian ...

La Celeste è attesa dalla doppia amichevole con Nicaragua e Cuba MONTEVIDEO () - Prime convocazioni da ct dell'per Marcelo, che ha selezionato 31 calciatori per le prossime due amichevoli con Nicaragua (14 giugno) e Cuba (20 giugno), entrambe all'Estadio Centenario di Montevideo. Addio ai ...Ironia della sorte, Martino si dimette da ct nel 2011, dopo aver perso la finale della Copa America, contro l'che adesso è nelle mani del suo maestro, "El Loco". Corsi e ricorsi dal ...

Marcelo Bielsa comenzó formalmente este viernes su andar con la selección de Uruguay. El DT rosarino realizó su primera convocatoria con la celeste, para los duelos que sostendrán ante Nicaragua y ...“Quiero ver y entrenar a los que menos conozco”, con esa frase Marcelo Bielsa se refirió en la conferencia de ... contando con shows espectaculares de pilotos de Uruguay, Argentina y Brasil. La ...