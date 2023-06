Uomini e Donne | una ex corteggiatrice non scelta è incinta del suo primo figlio Foto

(Di sabato 3 giugno 2023) Era il 2016 quando Karin Bonucci si apprestava a diventare. La ragazza, infatti, aveva appena 19 anni e frequentava ancora l’ultimo anno delle scuole superiori quando conobbe Oscar Branzani, il tronista dell’epoca. Karin già conosceva Oscar seguendolo sui social e sin da subito tra loro era scattata la chimica. Tuttavia, arrivò a fine trono Eleonora Rocchini con cui ci fu letteralmente un colpo di fulmine e dunque, Oscar scelse quest’ultima. La Bonucci ci riprovò poi una seconda volta, scendendo a corteggiare il tronista Mariano Catanzaro con cui, però, solo dopo un’esterna non continuò la frequentazione. Oggi, a distanza di molti anni, Karin ha 26 anni e vive a Roma dove studia nell’Accademia di Luciano Cannito per diventare attrice. Recentemente, infatti, per due settimane ha fatto parte del cast di ...

'Lenon si devono ammazzare - si sfoga Riccardo - al telefono non posso dire quello che vorrei. Ma gli, noi tutti, dobbiamo imparare che la violenza non si usa. Mai. E non è la prima ..."I viaggi del cuore", domenica 4 giugno ore 8,50 su Canale 5, porteranno i telespettatori in quel fazzoletto di terra che da oltre un secolo e mezzo attiradi ogni tipo in cerca del più intimo incontro con la vergine Maria: a Lourdes con il 63° Pellegrinaggio internazionale militare. I cappellani militari italiani, guidati da mons. Santo ...La dama disembra pensare ancora al cavaliere napoletano Armando Incarnato: la dichiarazione che non ti aspetti da Cristina Tenuta Quest'anno la dama Cristina Tenuta ha decisamente catturato l'...

Uomini e donne, l'ex corteggiatrice Irene Capuano incinta: ora è ufficlale Today.it

Una presenza che significa più sicurezza, senza ombra di dubbio. «Le donne non si devono ammazzare - si sfoga Riccardo - al telefono non posso dire quello che vorrei. Ma gli uomini, noi tutti, ..."Quanti potenziali Impagnatiello ci sono in giro Basta un tradimento, un’altra relazione per dover avere paura del proprio marito, fidanzato, compagno" ...