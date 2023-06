Un’energia speciale” ispira Fernando Alonso al Gran Premio di Spagna

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 giugno 2023)si è detto entusiasta dellade affluenza di tifosi addobbati in verde Aston Martin sulle tribune. Il pilota dell’Aston Martinha riconosciuto al pubblico locale il merito di avergli dato energia durante le seconde prove deldi. Il due volte ex campione del mondoha detto che il suo esercito di tifosi di casa gli ha dato una “energia” venerdì, quando si è piazzato secondo dietro Max Verstappen nelle prove di apertura deldi. Il 41enne spagnolo, che quest’anno ha conquistato cinque podi con l’Aston Martin in sei gare e si è piazzato al terzo posto ...