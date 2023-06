Un’amica mi racconta di migranti irregolari arrivati via aereo E mi viene un sospetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) di Tommaso Faggiano Ilmi è venuto quando, durante una chiacchierata, una mia amica insegnante nelle scuole serali perin provincia di Lecce si diceva sconvolta da quanto le avevano confidato i suoi alunni stranieri. Sonoindiani provenienti dal Rajasthan e tutti, nessuno escluso, sostengono di esserein Italia con l’grazie all’utilizzo di documenti falsi pagati diverse migliaia di euro. Confessano anche di trovarsi in una condizione di sfruttamento lavorativo e abitativo. Lavorano in nero nel settore ristorativo, sono sottopagati (trenta euro per dieci ore di lavoro) e vivono in abitazioni super affollate, pagando cifre esorbitanti di affitto (trecento euro a testa per dieci persone in una casa piccola e fatiscente). Nulla di nuovo direi, se non fosse per il ...