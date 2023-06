Una porcheria Cruciani travolge Fabio Fazio | come stanno davvero le cose

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Giuseppenon teme di dire la sua. E ancora una volta prende le difese del governo, o meglio, di Arisa. L'artista ha ammesso di apprezzare Giorgia Meloni scatenando la comunità Lgbt. "È assurdo discutere delle frasi dette da Arisa in una intervista. È stata madrina del Gay Pride e va benissimo, ma se basta dire una frase benevola nei confronti della Meloni per avere la cacciata da quel mondo, è evidente che sembra una cosa senza senso. Non si capisce perché dire: 'Apprezzo la Meloni' faccia guadagnare un bando da parte del mondo LGBT". Il motivo per il conduttore de La Zanzara è chiaro: "Le posizioni si possono discutere quando c'è qualcosa di concreto. Il governo Meloni non vuole eliminare le coppie gay". Ma in queste ore un'altra polemica sta tenendo banco: la "nuova" Rai con tanto di addio die Lucia ...