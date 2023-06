Una giornata catastrofica Retroscena | così nel Pd stanno ribaltando la Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) «La mia pussy si riprende la libertà», scrive Ellyin La nostra parte, il libro del 2022 nel quale illustrava la propria linea politica. Pussy, per chi non mastica l'inglese, è un modo gergale e vagamente volgare per indicare l'organo sessuale femminile. Il problema è che, mentre la pussy di Elly trova la libertà, il suo partito se ne va per i cavoli suoi e la lascia un po' più sola, ma si sa che la solitudine può essere uno dei prezzi della libertà. Ladi ieri è stata ancora piùper la segretaria del Pd della disfatta ai ballottaggi di lunedì scorso. Idem hanno presentato una mozione all'Europarlamento in cui chiedevano che i soldi del Pnrr non potessero essere usati per riprovvigionare i magazzini di armi, svuotati dopo che molte sono state mandate in Ucraina. Il tutto nasceva da un video Instagram nel ...