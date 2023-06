Un Posto al Sole | anticipazioni delle trame dal 5 all’8 giugno 2023

(Di sabato 3 giugno 2023) Ecco ledi Unalper le puntate trasmesse dal 5 all'8: questa settimana la soap andrà in onda su Rai 3 dal lunedì al giovedì Ecco ledi Unalin onda su Rai3 alle 20:50. Lesi riferiscono alle puntate in onda dal 5 all'8. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al giovedì, quando andrà in onda una puntata doppia. Come sempre si potrà seguire Unalin live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti. Lunedì 5Un incontro di lavoro si ...

Uno dei volti storici di Unal, presente fin dalla prima puntata andata in onda 26 anni fa, è Marzio Honorato che interpreta Renato Poggi . L'uomo, ex marito di Giulia , ha due figli Angela e Niko e due nipotini per ...Ecco le trame di Unalin onda su Rai3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono alle puntate in onda dal 5 all'8 giugno 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa ......con una stupefacente perfezione) e la successiva ripresa rap di Lanfranco Vicari prendono, ... Scrive Attar : "Noi siamo uno specchio grande come ile chiunque in esso si guardi vede l'...

L'appuntamento con Un posto al sole nella settimana 12-16 giugno 2023 potrebbe riservare colpi di scena clamorosi per le vicende di Lara e Roberto. Per il ricco imprenditore potrebbe avvicinarsi il mo ...BARCELLONA - "Sono stato molto bravo oggi. Credo di aver guidato veramente bene". Così Carlos Sainz commenta il secondo posto in qualifica al Gran Premio di Spagna, ottavo appuntamento stagionale dell ...