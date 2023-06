Un Posto al Sole | anticipazioni dal 5 all’8 giugno Gravi problemi di salute per uno dei protagonisti

La bella stagione è bella per l'arrivo del caldo, dele del mare, ma quanto può essere ... stirare il bucato appena asciugato è sicuramente al primo. D'altra parte, chi è vorrebbe ..." Quando ho conosciuto Max lui viveva già a Monaco e per me in quel momento qualsiasiandava ... Il desiderio di riservatezza Max Biaggi e Eleonora Pedron vivono la loro storia alla luce del, ...... conosciuto da tutti come 'Giaculin', l'ho incontrato in una bellissima giornata di, quando ... Giaculin è sicuramente un personaggio di questo. Nato e vissuto a Chianale, tra le montagne ci ...

Perché Un posto al sole non va in onda il 2 giugno 2023 CiakGeneration

Finora nell'era Lotito il club biancoceleste non è mai andato oltre il terzo posto. D'altronde il secondo non è che sia un'abitudine, basti pensare che nella storia è capitato solamente tre volte in ...Oggi all’Emilia-Romagna Round hanno fatto visita il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore al turismo Andrea Corsini ...