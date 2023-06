Un naufrago pronto a ritirarsi? Lo scontro con Helena Prestes | poi lo sfogo

(Di sabato 3 giugno 2023), unnon ce la fa più, dopo le discussioni, arriva locon i compagni d’avventura all’Isola dei Famosi Il rientro in gioco diha portato nuovamente scompigli in Honduras, dove i naufraghi vengono messi a dura prova e dopo sempre più spesso si avverano litigi che rendono ancora più difficile la convivenza tra i naufraghi sull’isola.è rientrata in gioco la scorsa settimana e sono esplose nuove incomprensioni e liti. L’ultima vede protagonisti la modella e Gian Maria Sainato che è esploso dopo l’ennesima lite. «Non posso continuare ad andare avanti in questo modo – Ha detto il modello su-. Ho provato a starle vicino, ma sono dovuto andare via. Devo essere più deciso e non ...

Non va bene!' Gianmaria Sainatoa fare dietrofront: 'Mi sono già pentito' E' stato poi mostrato il confessionale delde L'Isola dei Famosi , che non ha nascosto dai essersi già ...... mostrando il pettoad essere giustiziato, dunque radiato dal mondo del football, disonore massimo per un membro della famiglia, l'unico a conservare il cognome storico, peròsu una ...... ecco cosa ha fatto arrabbiare il conduttore Filippo Bisciglia, dopo un anno di pausa, è... ma anche di mandare direttamente unal telefono. Durante la prima prova, che si basa sull'...

Un naufrago pronto a ritirarsi Lo scontro con Helena Prestes, poi lo ... 361 Magazine

All’Isola dei famosi 2023, Gian Maria Sainato continua a essere furioso con Marco Mazzoli. Il naufrago si è sfogato con Helena Prestes.Aldo Montano è pronto a ritornare in un celebre reality show come l’Isola di Famosi, seppur solo come ospite momentaneo (per ora). (Leggera | Calcio ed altro) Marco Mazzoli contro Lo Cicero e altri ...