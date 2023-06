Ultime Notizie Serie A | le parole di Inzaghi e Juric

(Di sabato 3 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Torino,: «Dobbiamo alzare il livello, parleremo con la società» Ledi Ivan, tecnico del Torino, dopo la sconfitta dei granata all’ultima giornata di campionato contro l’Inter. Inter,: «Ora testa al City, c’è fiducia» Ledi Simone, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria all’ultima giornata di campionato dei nerazzurri con il Torino Napoli, Spalletti: «In questi giorni ho realizzato quanto sia difficile scegliere di andare via…» Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match diA ...

Anche l'umile - ma buonissima - scatoletta di tonno sott'olio risente dei cambiamenti climatici. A pagarne le spese sono le industrie conserviere, ma presto a cascata potrebbero essere i consumatori. ...... vettura che pare sensibilmente migliorata nellesettimane e in diverse condizioni meteo e ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al negozio Auto e Moto su ...Cosa ha scatenato le fiamme che hanno distrutto tre civici di una palazzina della periferia est di Roma Le ipotesi che sono circolate nelleore sono state tante, a partire dai sospetti sui ...

Padre Georg, Papa Francesco gli ordina di lasciare il Vaticano e tornare a Friburgo (ma senza incarichi) ilmessaggero.it

Luka Modric, offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita: addio al Real Madrid Questa potrebbe essere stata l’ultima stagione di Luka Modric con la maglia del Real Madrid. Già l’anno scorso aveva ...Una cosa del genere mette a dura prova una squadra. Prosegue: "Penso che Vlahovic si adatterebbe bene al Bayern per la sua statura, per la qualità che indubbiamente ha, anche se ultimamente non è ...