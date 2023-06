Ultime Notizie Serie A | le parole di Berardi e Spalletti

(Di sabato 3 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Napoli,: «In questi giorni ho realizzato quanto sia difficile scegliere di andare via…» Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match diA contro la Sampdoria. Sassuolo,: «È da un bel po’ di tempo che ambisco a giocare la Champions, ma…» Domenico, attaccante del Sassuolo, ha parlato a SportWeek del suo futuro. Ecco le dichiarazioni del giocatore neroverde. Roma, Mourinho e l’incontro con i Friedkin Il tecnico portoghese parla con la proprietà per capire il futuro in giallorosso. Milan, il sogno di Pioli è ...

Secondo leindiscrezioni, watchOS 10 permetterà di abbinare Apple Watch a più dispositivi e non solo ad un iPhone.Cosa ha scatenato le fiamme che hanno distrutto tre civici di una palazzina della periferia est di Roma Le ipotesi che sono circolate nelleore sono state tante, a partire dai sospetti sui ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Pronti a controffensiva, avrà successo". LIVE Sky Tg24

Stando alle ultime informazioni condivise da Tom Henderson, The Crew Motorfest offrirà ai giocatori la possibilità di trasferire i veicoli da The Crew 2.Ottima qualifica di Lance Stroll, che per la prima volta quest'anno si mette davanti al compagno di squadra Fernando Alonso - che danneggia il fondo in Q1 ed è solo nono. Il canadese, invece, non comm ...