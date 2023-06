Ultime Notizie Roma del 03-06-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura di giornale l’Ucraina è pronta a lanciare la controffensiva per riconquistare i territori occupati dai russi lo ha confermato il presidente zielinski in un’intervista al Wall Street Journal vediamo che forza che avremo successo non so quanto ci vorrà per essere onesti può andare in molti modi completamente diversi ma ce la faremo e siamo pronti da ieri zielinski aveva assicurato che il risultato della contro dovrebbe essere la liberazione dei territori ucraini questo non è un film difficile per me dire come sarà la controffensiva ha fermato intanto l’Indonesia propone un piano di Pace per l’Ucraina che prevede la creazione di una zona smilitarizzata è un referendum sotto l’egida delle Nazioni Unite nei territori contesi La zona ...