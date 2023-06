Ultime Notizie Roma del 03-06-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri apertura di giornale in Ucraina è pronta a lanciare la sua attesa controffensiva lo ha affermato il presidente zielinski in un’intervista al Wall Street Journal crediamo fermamente che avremo successo ha commentato il leader da delisca riconosciuto poi la superiorità aerea russa e la mancanza di protezione da questa minaccia sottolineato significa che un gran numero di soldati morti durante l’operazione non so quanto tempo ci vorrà dichiarato ancora ad essere onesti può andare in vari modi completamente diversi ma ce la faremo e siamo pronti a concluso Aggiungendo che chi è avrebbe voluto avere un maggior numero di armi da l’occidente per la prossima campagna andiamo in India sia ancora il bilancio delle vittime dell’ incidente ferroviario avvenuto ieri i morti ...