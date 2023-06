Ultime Notizie Roma del 03-06-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in in oltre 280 persone sono morte a causa dello scontro tra due treni mentre i feriti sarebbero 900 l’incidente avvenuto nella stazione di balasore nello stato orientale dell’orissa alcune carrozze di un treno passeggeri sono deragliati finendo sul binario posto scontrandosi con un treno merci si teme che almeno 200 passeggeri siano rimasti intrappolati sotto i vagoni Oltre 100 soccorritori Sono stati inviati sul luogo dell’incidente sono impegnati nelle operazioni di salvataggio a Ponte dell’Olio in provincia di Piacenza un giovane morto in circostanze non ancora chiarite si tratterebbe di un ventenne di origini albanesi morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato ferito con un colpo di pistola all’interno di un’abitazione all’interno della casa si ...