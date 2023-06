Ultime Notizie Roma del 03-06-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 giugno 2023)dailynews radiogiornale Venerdì 2 Giugno Buongiorno da Francesco Vitale in studio istruzioni della notte a chi è un date di attacchi abbattuti missili droni uav ucraini distrutti dalla difesa aerea russa vicino Kurt Europea accolgano tutti i paesi confinanti con la Russia tra due mesi Giulia avrebbe dato alla luce il suo primo figlio invece è stata uccisa brutalmente insieme alla vita che portava in grembo dal suo compagno non mi cidio afferrato quello di Giulia Tramontano la 29enne di origini pane La svolta è arrivata con le confessioni di Alessandro impagnatiello l’ho uccisa io fino ad arrivare all’ultimo orrore l’ultimo sfregio alla sua compagna la donna uccisaSan Basilio Paolana era una poliziotta di 57 anni a fare fuoco è stato un collega che l’ha colpita nell’androne del palazzo dove abitava La periferia nord-est ...