Ultime Notizie – “Respingerli è poco patriottico | vanno aiutati a partire e a restare”

(Di sabato 3 giugno 2023) Aiutarli a casa loro? “Tanto vengono lo stesso, bisogna aiutarli ae aiutarli a, questo è all’altezza di una tradizione anche cristiana” che dobbiamo conservare. Il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, ospite del festival dell’economia di Torino, affronta la questione migranti. “Respingere i migranti che potrebbero dare un grande contributo al nostro Paese è“, scandisce dal palco, intervistato da Concita De Gregorio. Invece, rimarca ancora, “l’economia ha un enorme interesse a utilizzare l’immigrazione”. Bisogna “superare un modo agonistico e rozzo” di affrontare il tema e ritrovare una “visione”, perché con la denatalità in atto c’è il rischio che “il paese si estingua”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

