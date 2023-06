Ultime Notizie – 120 morti e centinaia di feriti

(Di sabato 3 giugno 2023) Terribile incidente ferroviario in India, nello Stato dell’Odisha orientale, in seguito allo scontro tra due treni. Centroventie quasi 1000, secondo le prime, riportate dai media locali. Ma il bilancio è ancora provvisorio. L’incidente è avvenuto nei pressi di Balasore, a circa 1600 chilometri dalla capitale Nuova Delhi e ha coinvolto un treno passeggeri e un convoglio merci. Lo scontro sarebbe stato causato dal deragliamento di uno dei due treni che avrebbe investito così il secondo che sopraggiungeva nella direzione opposta. I soccorritori sono al lavoro per liberare almeno altre 200 persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha espresso il proprio dolore, rivolgendo la sua vicinanza alle famiglie delle vittime. “Sono in corso operazioni di soccorso sul luogo ...

