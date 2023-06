Ue su Pnrr | scambi costruttivi con Italia su pagamento della terza rata

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 3 giugno 2023) Il lavoro per ildel"sta andando avanti" ha affermato un portavoceCommissione europea, evidenziando che "sono in corsocon le autoritàne, che forniscono ulteriori informazioni quando vengono richieste". "Comunicheremo la conclusione delle nostre valutazioni non appena saranno completate. Prendere tempo aggiuntivo oltre la scadenza indicativa - ha aggiunto - non è inusuale. Lo stesso è avvenuto per ilchiesto da Lussemburgo, Romania e Slovacchia".Riguardo alle modifiche relative ai poteri di controlloCorte dei Conti, il portavoce premette che "come regola generale, non commentiamo i progetti di atti legislativi. Il ...