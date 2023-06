"L'Unione europea è pronta ad attuare misure risolute" in Kosovo: "il mancato allentamento delle tensioni porterà a conseguenze negative". Loin una nota l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, condannando con la "massima fermezza gli atti di violenza contro i cittadini, le truppe della Kfor, le forze dell'ordine e i media" ...... però, si devono sempredove iniziano quegli degli altri, e questo è un principio assoluto e inderogabile ". E' partendo da questa considerazione che in seguito Gerosaperò la sua ...Don Renato Sacco di Pax Christicome, soprattutto con una guerra in corso in Europa, una ... Respingiamo le accuse di irragionevolezza e astrazione della realtà, perch solola guerra è ...

Ue ribadisce, 'fermare escalation in Kosovo o serie conseguenze ... Agenzia ANSA

"L'Unione europea è pronta ad attuare misure risolute" in Kosovo: "il mancato allentamento delle tensioni porterà a conseguenze negative". (ANSA) ...