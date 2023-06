Ue | Gori | ' grazie ai 10 Pd che hanno votato l' Asap | ora dem uniti su uso Pnnr non per armi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "ai 10 europarlamentari Pd che sul regolamentoa favore, con tutto il gruppo socialista, ea @LiaQuartapelle per aver ben chiarito oggi qual era la posta in gioco: difesa comune europea e sostegno all'Ucraina, temi su cui il Pd non può sbandare". Lo scrive su Twitter Giorgio, rilanciando l'articolo della deputata del Pd sul 'Foglio'. "Altrettanto giusto e importante impegnarsi nel Parlamento italiano affinché l'Italia usi le risorse del Pnrr per i progetti previsti (transizione ecologica, digitalizzazione, infrastrutture, welfare) e non per le munizioni. Anche su questo è importante che il Pd sia unito", prosegue il sindaco di Bergamo aggiungendo: "Per le munizioni (necessarie) c'è già il Fondo della Difesa".