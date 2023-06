Udinese-Juventus | Allegri | “C’è un’ottima base per ripartire il 10 luglio”

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) “Il gruppo sta bene, ha fatto dei buoni allenamenti e bisogna cercare di chiudere bene ad Udine dopo due sconfitte. Abbiamo la possibilità di centrare l’Europa League, ma non dipende da noi. Dobbiamo fare una bella partita, l’cercherà di batterci”. Lo ha detto l’allenatore dellaMassimilianoin conferenza stampa alla vigilia del match esterno della Dacia Arena contro i friulani di Andrea Sottil. Si chiude una stagione difficile, condizionata dal -10 in classifica e segnata anche dai recenti ko: “L’impegno massimale c’è stato sia ad Empoli che col Milan, i ragazzi non sono dei robot, è una stagione dura che ha messo a dura prova il nostro equilibrio. Non posso rimproverare niente ai ragazzi. Se mi rimprovero qualcosa? In ogni stagione, vincente o no, c’è sempre da vedere quelli che sono stati gli errori fatti, ...