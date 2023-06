Ucraina | Zelensky “Siamo pronti per la controffensiva”

(Di sabato 3 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’è pronta per la. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, in un’intervista al Wall Street Journal. “Secondo me, ad oggi,a farla”, ha affermato, in risposta a una domanda sulladi cui tanto si parla. “Vorremmo avere alcune cose – ha evidenziato – ma non posaspettare per mesi. Crediamo fortemente che avremo successo. Non so quanto tempo ci vorrà”, ha poi aggiunto.Dal leader ucraino anche un messaggio ai partner occidentali: “Tutti i nostri partner occidentali – ha affermato – devono capire cosa precisamente hanno paura di perdere”. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Se non riceveremo un segnale a Vilnius, credo che non abbia senso che l'partecipi a questo vertice'. Sulla question Cina,si è augurato che Pechino non rimanga 'a guardare la gente ...... è stato di recente a Kiev, per incontrare il presidentee altri dirigenti ucraini. Ha parlato della situazione ina BBC Radio 4. ."Secondo me, ad oggi, siamo pronti a farla", ha affermato, in risposta a una domanda sulla controffensivadi cui tanto si parla. "Vorremmo avere alcune cose - ha evidenziato - ma non ...

L'Ucraina è pronta a lanciare la tanto attesa controffensiva per riconquistare i territori occupati dalla Russia, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista pubblicata sabato. 'Cr ..."Non so quanto tempo ci vorrà. Ma lo faremo e siamo pronti", il presidente Zelensky in un'intervista al Wall Street Journal ...