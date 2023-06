Ucraina | Zelensky | Siamo pronti per la controffensiva | Prigozhin | Le fazioni del Cremlino distruggono la Russia

Questo è il motivo per cui continuiamo a sostenere l', anche se vogliamo la pace più di chiunque altro in questa sala'. 03 giu 13:17: "Pronti per la controffensiva" 03 giu 11:58 Kiev: ...in". Come a dire che, contro ogni previsione, le forze armate agli ordini di Volodymyrhanno ormai superato per capacità quelle dell'ex impero sovietico. Parole che arrivano proprio ..."Nato Vorremmo essere menzionati" Un altro dossier rovente riguarda l'ingresso dell'nella Nato ,ha sottolineato che adesso è troppo tardi: "Avremmo dovuto farlo quindici anni fa. ...

Il presidente ucraino annuncia l’imminenza dell’atteso contrattacco ucraino a Est. Il Cremlino: “La Francia non può fare da mediatore nella pace, è coinvolta nel conflitto” ...Da Singapore arriva una inattesa proposta di pace dell'Indonesia per porre fine alla guerra in Ucraina. Il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto, durante il suo discorso alla conferenza ...