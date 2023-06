Ucraina | Zelensky | “Siamo pronti per la controffensiva” Ex direttore Cia | “Sarà impressionante”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 3 giugno 2023) "Crediamo fermamente che ce la faremo", ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un'intervista al Wall Street Journal parlando dellama ha ammesso di non sapere quanto tempo ci vorrà per l'inizio delle operazioni o come andrà a finire. "Ad essere onesti, può andare in molti modi, completamente diversi. Ma lo faremo e", ha detto. L'ha preparato 12 brigate, circa 60.000 soldati, per guidare l'attacco per scacciare gli invasori russi, che sono circa 300.000. Il presidente ucraino teme che "un gran numero di soldati morirà" e ha chiesto altri sistemi di difesa aerea per proteggere le truppe dalla forza aerea russa, ancora in gran parte intatta 15 mesi dopo che il Cremlino ha lanciato l'invasione.I piani dell'...