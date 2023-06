Ucraina | Zelensky | “Pronti a controffensiva | avrà successo”

Leggi su italiasera

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – L’è pronta a lanciare laper riconquistare i territori occupati dai russi. Lo ha confermato il presidente Volodymyrin un’intervista al Wall Street Journal: “Crediamo con forza che avremo. Non so quanto ci vorrà, per essere onesti può andare in molti modi, completamente diversi. Ma ce la faremo e siamo”. Già ieri, nel corso di una conferenza stampa con il presidente Alan Karis,aveva assicurato che il risultato delladovrebbe essere la liberazione dei territori ucraini e, quando accadrà “lo capirete”. “Questo non è un film, è difficile per me dire come sarà la. La cosa principale è che la Russia lo vede, e non solo lo vede, ma lo sente – ha affermato ...