Ucraina | la diretta – Zelensky | “Siamo pronti per la controffensiva Avremmo voluto armi | ma non possiamo aspettare”

L'è pronta a lanciare la controffensiva per riconquistare i territori occupati dai russi. Lo ha confermato il leader di Kiev in un'intervista al Wall Street Journal: 'Crediamo con forza che ......di deportazione e trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell'". per fuggire dai bombardamenti sulla regione di Kharkiv, con sua zia si era" verso l'unica ...Mosca è ancora una volta sotto attacco da bombe e droni ucraini , sia vicino al confine che in profondità, non lontano dalla Capitale, mettendo in evidenza la vulnerabilità russa. Durante la riunione ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Pronti a controffensiva, avrà successo". LIVE Sky Tg24

Roma, 3 giugno 2023 - L'Ucraina è pronta a lanciare la sua attesa controffensiva: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista al Wall Street Journal. "Crediamo fermamente che avr ...