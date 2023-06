Ucraina | colpito un palazzo residenziale di due piani a Dnipro | 20 feriti Zelensky | «I russi sono dei terroristi» – Il video

(Di sabato 3 giugno 2023) Sale a 20, tra cui cinque bambini, il bilancio deidel raid russo alla periferia della cittàdi. Lo riferiscono le autorità locali, come riporta Ukrinform. Per il presidente ucraino, Volodymyr, questo attacco dimostra ancora una volta come laa sia «un Paese sponsor del terrorismo», ha scritto sui social il leader di Kiev. «Sfortunatamente – conclude – cipersone sotto le macerie». Ad essere presa di mira dalle forze di Mosca è la zona chiamata Pidhorodnensk, alle porte della città dell’orientale. A partire dalle 21.20 di questa sera, sabato 3 giugno, è stato inoltre annunciato un allarme aereo nelle regioni dipetrovsk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk, nonché permanentemente nella Crimea ...

Ad essere presa di mira dalle forze di Mosca è la zona chiamata Pidhorodnensk, alle porte della città dell'orientale. A partire dalle 21.20 di questa sera, sabato 3 giugno, è stato inoltre ...I cittadini russi saranno responsabili di tutto ciò che hanno fatto contro l'", ha aggiunto. "I russi hanno attaccato la città di Dnipro,due edifici residenziali a due piani. ...Poi, la siccità che hal'Europa ha fatto crollare la produzione di olive e quindi di olio ...quadro temporaneo di aiuti alle imprese concesse a seguito dell'aggressione della Russia all'

Zelensky: "Pronti alla controffensiva". Il generale Usa Petreus: "Sarà impressionante" - Zelensky vuole incontrare i leader del Sud America - Zelensky vuole incontrare i leader del Sud America RaiNews

È passato ormai un anno e mezzo da quando la Federazione Russa ha deciso di intervenire militarmente in territorio ucraino. La situazione non solo non lascia intravedere una qualche via di uscita dal ...(Adnkronos) – La guerra arriva in Russia con nuovi attacchi nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina. E’ di almeno 2 morti e 6 feriti il bilancio del bombardamento avvenuto nelle ultime ore ...