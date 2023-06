(Di sabato 3 giugno 2023) Laindeve essere "": Non "di resa". Lo ha affermato l'alto rappresentante Ue, Josep, commentando unproposto oggi dal ministro della Difesano Prabowo ...

Ma la proposta è stata criticata da: "Dobbiamo portare la pace in", ma deve essere una "pace giusta, non una pace di resa", ha detto l'alto rappresentante Ue. . . 3 giugno 2023... le stesse che si notano sui mezzi militari impiegati dall'esercito russo per invadere l', ... Le dichiarazioni di. Dal quartier generale dell'Unione europea è partita a tamburo battente ...Ursula Von der Leyen si oppone anche ad una tregua tra Russia edicendo che la guerra deve continuare, mortificando anche la mediazione di Cina e Vaticano. Josepafferma che bisogna ...

Ucraina: Borrell boccia piano Indonesia, 'serve pace giusta' - Europa Agenzia ANSA

La pace in Ucraina deve essere "giusta": Non "di resa". Lo ha affermato l'alto rappresentante Ue, Josep Borrell, commentando un piano proposto oggi dal ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subian ...I clamorosi scontri innescatisi nel Nord del Kosovo tra i residenti serbi e la polizia di Pristina che ha causato lo scorso 29 maggio il ferimento di 30 peacekeeper Nato tra cui 11 militari italiani h ...