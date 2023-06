(Di sabato 3 giugno 2023) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “Sui giornali di stamani si legge che esponenti della segreteria nazionale del Pd, il responsabile Esteri o perfino la stessa segretaria nazionale del Pd avrebbero 'caldeggiato' un voto di astensione sul primo passaggio al Parlamento europeo del regolamento, che dovrà andare al voto finale nella sessione plenaria di luglio. Questa ricostruzione è destituita di fondamento e la smentisco pubblicamente: abbiamo svolto una riunione con la segretaria Schlein in cui alla delegazione è stato chiesto di prendere una posizione autonomamente e nessuno del vertice del partito né prima né durante né dopo ci ha chiesto o proposto di votare in una determinata maniera e men che meno di astenerci nel voto finale". Lo puntualizza il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando. "Preso atto che il gruppo dei Socialisti e ...

Un sì motivato anche dalla necessità, hanno spiegato, di continuare a fornire armi all'e, ... Tra gli 8 che hanno votato sì, il capogruppo Brandoe la vicepresidente del parlamento Pina ...Brando, capodelegazione del Pd a Strasburgo, smentisce però questa lettura. "La posizione ... Abbiamo sostenuto il regolamento per confermare il sostegno all', in linea con la nostra ...Fitto nega, ma ha aperto all'uso del Piano" di Luca De Carolis Il colloquio(Pd): "Contraddizione No, il nostro è un Sì per confermare le armi all'" "Era giusto votare l'ok anche ...

Ucraina: Benifei, 'su Asap autonomia da vertici Pd, no a uso Pnrr' La Nuova Ferrara

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Sui giornali di stamani si legge che esponenti della segreteria nazionale del Pd, il responsabile Esteri o perfino la stessa segretaria nazionale del Pd avrebbero ‘caldeggi ...Pnrr, Benifei (Pd): "Il nostro emendamento non è passato, per cui adesso la partita si sposta in Italia e daremo battaglia sul fatto che il nostro Paese non usi i fondi del Pnrr di Coesione per le mun ...