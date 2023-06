Turchia | Erdogan giura per il terzo mandato presidenziale

(Di sabato 3 giugno 2023) Il presidente turco eletto Recep Tayyipha prestatomento all'Assemblea generale della Grande Assemblea Nazionale, ovvero il parlamento turco, ad Ankara.è al suoda presidente della. È stato eletto il 28 maggio scorso al ballottaggio, battendo lo sfidante Kemal Kilicdarocglu. "Come 12esimo Presidente, continueremo a proteggere l'eterna e perenne fratellanza della nostra nazione, a far crescere il nostro Paese e a glorificare il nostro Stato", ha detto al termine il capo dello Stato.

Il presidente turco dopo essersi recato in Parlamento ha fatto visita al mausoleo del padre dellarepubblicana, Mustafa Kemal Ataturk, fondatore dellalaica.

Nel suo discorso Erdogan ha spiegato gli obiettivi che intende raggiungere nell'interesse del paese e nella maniera più inclusiva possibile: "nei prossimi 5 anni - ha sottolineato - realizzeremo la ...