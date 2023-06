Turchia | Erdogan giura in parlamento dopo rielezione a presidenza

(Di sabato 3 giugno 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha prestatomento come capo di stato nelturcoaver vinto il ballottaggio di domenica scorsa contro Kemal Kilicdaroglu ed essere stato ...

approfondimento Elezioni inrieletto presidente: le reazioni FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, Kemal Klçdarolu ha perso ballottaggio con: chi è ...16.30giura:proteggerò Paese Il presidente turco, Recep Tayyip, ha giurato davanti al Parlamento per il terzo mandato. Nel ballottaggio di domenica scorsa il leader turco ha ...Sarà a capo dellafino al 2028.ospiterà una cena per i capi di stato presenti alla cerimonia di insediamento presso la Cankaya Mansion, residenza ufficiale del vicepresidente turco. ...

Turchia, il giorno di Erdogan: giura per la terza volta, è presidente (da vent'anni) RaiNews

Erdogan ha definito "inumane e non islamiche" le parole dell'opposizione ed ha promesso che un milione di siriani farà ritorno "volontariamente e dignitosamente" nei territori di origine, in case che ...