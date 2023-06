Tumori | De Laurentiis Pascale Napoli | Terapia cancro seno ulteriore passo in avanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Roma, 2 giu. (Adnkronos Salute) - “Lo studio Natalee ha coinvolto oltre 5000 pazienti con un tumore alla mammella in fase precoce, quindi operabile e spesso operato. Ai pazienti è stato somministrato per 3 anni, insieme all'ormono, il ribociclib. Per ridurre il rischio recidiva, infatti, i pazienti sono stati sottoposti ai trattamenti standard - chemioe ormono- ai quali è stato aggiunto come farmaco sperimentale l'inibitore di CDK4/6. I risultati dello studio dimostrano che aggiungere il ribociclib allaormonale classica per un periodo di 36 mesi riduce del 25% il rischio per una popolazione di pazienti molto vasta di sviluppare metastasi nel corso del tempo. Indubbiamente si tratta di uninimportante verso ...