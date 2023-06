Trump infierisce su Biden dopo la caduta sul palco e fa il «Var» a tutti i passi falsi dell’avversario – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 3 giugno 2023) Mancano 17 mesi alle prossime elezioni presidenziali Usa, che potrebbero vedere giocarsi la «rivincita» del 2020 tra il presidente uscente Joee lo sfidante Donald. Ma la campagna elettorale, almeno per quest’ultimo, è già cominciata. Senza esclusione di colpi. Lo conferma illanciato oggi sul suo canale Instagram da, con il quale ironizza pesantemente sulla recente performance del presidente in carica alla consegna dei diplomi dell’accademia militare Air Force.è infatti, per l’ennesima volta, inciampato cadendo suldi fronte ai cadetti e alle autorità. E poco prima, al momento di salire sul, il presidente 80 enne aveva avuto qualche incertezza di troppo sulla direzione da prendere e il luogo in cui posizionarsi. La campagna ...