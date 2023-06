“Troppe urla” | a Reggio Emilia il vicinato diffida una famiglia per i rumori provocati dal figlio autistico di 7 anni

(Di sabato 3 giugno 2023) “molesti”: il 22 maggio unache vive ormai da trein un condominio di Casalgrande () ha ricevuto unadal, che ha lamentato “una grave situazione di disagio“. Il “disagio” contestato è quello creato in particolare da uno dei bambini presenti nell’appartamento, affetto dal disturbo dello spettro. “Ci siamo rimasti molto male perché è una cosa che non è scaturita da noi ma che in primis subiamo“, hanno commentato i genitori del piccolo di 7, che hanno anche un altrodi 4. Ad “accusare” lasono i condomini dell’appartamento sovrastante e sottostante, una coppia di pensionati e una giovane donna. “I ...

Figlio autistico: "Troppe urla", a Reggio Emilia i condomini diffidano ... il Resto del Carlino

"Ci siamo rimasti molto male perché è una cosa che non è scaturita da noi ma che in primis subiamo" è la reazione dei genitori ...Nella lettera scritta dall’avvocato si accusano i genitori del bambino di non curarlo adeguatamente. La coppia: "Viviamo già un disagio, ma sapere che c’è chi non lo comprende ci tormenta ancora di pi ...