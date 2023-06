Triggiano | travolto da cisterna durante il lavoro in campagna | morto 79enne Incidente

(Di sabato 3 giugno 2023) Laera collegata alla motozappa utilizzata dall’uomo. Ilstava lavorando nel terreno di sua proprietà, in agro di, quando per cause da dettagliare lalo ha. Nulla da fare per l’anziano: deceduto sul colpo. L'articolodailin proviene da Noi Notizie..

... turista 21enne in bicie ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/... alle spalle della capolista Tricase e Ugento, approdato al quarto turno battendo ile la ...... nel Barese, dopo essere statoda un'auto mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta. ... Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia die personale del 118. L'uomo è ...Ciclistae ucciso sulla provinciale che collega Conversano a Rutigliano nel barese. A investirlo un'... Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di, intervenuti questa ...

Triggiano: travolto da cisterna durante il lavoro in campagna, morto ... Noi Notizie

L'incidente a Triggiano in un terreno di proprietà dell'anziano. Personale del 118 arrivato sul posto non ha portuto fare nulla ...Made in Italy Notizie: Ultime Notizie di politica, ultime notizie dalla Puglia, ultime notizie da Bari, ultime notizie di cronaca, ultime notizie di attualità ...