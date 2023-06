Trentino | base jumper precipita e muore a Fai della Paganella

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – Uninglese di 58 anni è morto dopo essersi lanciato dalla Val Trementina a Fai, in. A dare l’allarme al numero unico per le emergenze 112, intorno alle 11.30, è stato un altroche lo ha vistore poco dopo il lancio e schiantarsi a terra lungo un pendio, circa 400 metri più a vallezona del decollo, sul versante verso la Valle dell’Adige. La centrale diEmergenza, con il coordinatore dell’area operativacentrale del soccorso alpino e speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è volato a Faiper imbarcare a bordo un tecnico del soccorso ...

