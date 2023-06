Treni | circolazione interrotta sulla linea Siena-Empoli Viaggiatori autorizzati a prendere bus AT

(Di sabato 3 giugno 2023) È in corso l'intervento dei tecnici di Rfi, mentre per i passeggeri viene riprogrammata l'offerta ferroviaria

Provengono da una strada sovrastante la ferrovia i detriti fangosi finiti sulla ferrovia nel tratto tra Terni e Giuncano che hanno portato Trenitalia a interrompere ladeiora sostituiti da autobus tra la stessa Terni e Spoleto. Sulla zona si è abbattuto un forte temporale poi spostatosi nello spoletino. Il fango avrebbe invaso la strada a ...' Nel frattempo anche oggi i danni dei nubifragi hanno colpito il trasporto ferroviario con lo stop alladeifra Campomaggiore e Salandra sulla tratta Taranto - Salerno, ma Salvini ...Ladeiè sospesa tra Terni e Giuncano per la presenza di detriti sulla linea dovuti a condizioni meteo. Sono già intervenute le squadre dei tecnici di rete Ferroviaria Italiana (...

Detriti sui binari nel ternano, stop circolazione treni Agenzia ANSA

Sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Siena-Empoli, nel tratto fra Siena e Castellina in Chianti per danni causati nel pomeriggio dal maltempo. È in corso l'intervento dei tecnici ...Sospesi i treni fra Campomaggiore e Salandra sulla tratta Taranto - Salerno Un fenomeno che si ripete nelle ultime settimane e che ieri ha anche portato allo stop della circolazione ferroviaria tra ...